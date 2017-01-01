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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Популярные стройматериалы для ремонта

Церезит 17 СТ грунтовка под обои (белая) 5 л
  • Форма: концентрат
  • Цвет: белая (бесцветная)
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: канистру 5 л

Цена: 16.83 бел.руб.

Штукатурка цементная Люкс (LUX) Тайфун 25 кг
  • Вес: 25 кг
  • Основа: цемент
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 5.37 бел.руб.

Штукатурка гипсовая Rotband Knauf 30 кг
  • Вес: 30 кг
  • Основа: гипс
  • Сделано: в РФ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 13.78 бел.руб.

Шпатлёвка Acryl-Putz старт-финиш ST10 20 кг
  • Вес: 20 кг
  • Основа: гипс
  • Сделано: в Польше
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 15.86 бел.руб.

Гипсокартон влагостойкий стеновой 12,5х2500х1200
  • Толщина листа: 12,5мм
  • Длина листа: 2,5 м
  • Произведено в: РФ
  • Цена за: 1 лист

Цена: 12.60 бел.руб.

Стяжка пола Тайфун Мастер №44 25 кг
  • Вес: 25 кг
  • Основа: цемент
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 5.14 бел.руб.

Клей для плитки Люкс Плюс Тайфун, 25 кг
  • Основа: цемент
  • Вес: 25 кг
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 9.61 бел.руб.

Сетка серпянка 4Walls 50 мм длиной 45 м
  • Ширина: 50 мм
  • Длина: 45 м
  • Вид: самоклеящаяся
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 3.49 бел.руб.

Уголок металлический перфорированный 3 м
  • Из: металла
  • Длина: 3,0 м
  • Сделано в: РБ
  • Цена за: 1 шт

Цена: 1.13 бел.руб.

Профиль потолочный для гкл CD 60х27х0,6 мм
  • Толщина металла: 0,6 мм
  • Длина: 3 м
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 5.07 бел.руб.

Шпаклёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15, 15 кг
  • Вес: 15 кг
  • Основа: гипс
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 11.05 бел.руб.

Шпатлевка Тайфун Мастер №30, 15 кг
  • Вес: 15 кг
  • Основа: гипс
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 10.63 бел.руб.

Профиль UD 27х28 направляющий, меттала 0,6мм
  • Толщина металла: 0,6 мм
  • Длина: 3 м
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 2.64 бел.руб.

Лента углоформирующая металлизированная 50 мм, 30 м Knauf
  • Ширина: 50 мм
  • Длина: 30 м
  • С: металл. пластинами
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 45.88 бел.руб.

Шпатлевка финишная мелкозернистая Bostik 10л
  • Объем: 10 л
  • Основа: акрил
  • Сделано: в Швеции
  • Цена за: 1 ведро

Цена: 38.24 бел.руб.

Краска Капарол КапаСилан 2.5 л, B.1
  • Основа: силиконовая
  • Вид: интерьерная
  • Степень глянца: глубокоматовая
  • Цена за: ведро 2.5 л

Цена: 67.97 бел.руб.

Клей для плитки Ceresit СМ 16, 25 кг
  • Основа: цементная
  • Вес: 25 кг
  • Сделано: Беларусь
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 15.97 бел.руб.

Пленка под стяжку пола черная 100 мкм
  • Ширина: 3 м (рукав 1,5 м)
  • Толщина: 100 мкм
  • Цвет: черная
  • Цена за: 1 м. п.

Цена: 0.49 бел.руб.

Цементная стяжка Люкс 25 кг
  • Вес: 25 кг
  • Основа: цемент
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 4.42 бел.руб.

Маяк для стяжки 2,5 м, высота 10 мм
  • Из: оцинкованной стали
  • Длина: 2,5 м
  • Высота: 10 мм
  • Цена за: 1 шт

Цена: 0.82 бел.руб.

Пенопласт под стяжку ППТ-35 (1х1м), 50 мм
  • Толщина: 50 мм
  • Размеры: 1х1 м
  • Плотность: 35 кг/м3
  • Цена за: лист

Цена: 8.56 бел.руб.

Самонивелирующаяся стяжка Ceresit CN 69 25 кг
  • Вес: 25 кг
  • Вид: чистовой
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 15.46 бел.руб.

Фанера 8 мм 1525х1525 мм, сорт 2/4
  • Размеры: 1525х1525х8 мм
  • Сорт: 2/4, Ш2
  • Тип: ФК
  • Цена за: лист

Цена: 20.87 бел.руб.

Пеноплекс 50 мм Комфорт
  • Толщина: 50 мм
  • Разм. листа: 1185х585мм
  • Пл. листа: 0,69 м2
  • Цена за: лист

Цена: 5.50 бел.руб.

Декоративная штукатурка короед Ceresit СТ35 серая 2.5 мм 25 кг
  • Вес: 25 кг
  • Зерно: 2,5 мм
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 14.45 бел.руб.

Ceresit CL 51 гидроизоляция, 5 кг
  • Форма: раствор
  • Сделано: в РБ
  • Цена за: 1 ведро 5кг

Цена: 45.61 бел.руб.

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Популярные материалы для стройки

Цемент М500 д20, 25 кг
  • Марка прочности: М500
  • Наличие добавок: до 20%
  • Производитель: Костюковичи
  • Цена за: мешок 25 кг

Цена: 5.98 бел.руб.

Клей для блоков Тайфун Мастер №18, 25 кг
  • Основа: цемент
  • Вес: 25 кг
  • Сделано в: РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 5.98 бел.руб.

Кирпич керамический полнотелый одинарный КРО-200, Керамин
  • Вид: керамический
  • Тип: рядовой, одинарный
  • Размеры: 250х120x65 мм
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 0.56 бел.руб.

Блоки газосиликатные МКСИ 625x249x120 мм
  • Размеры: 625x249x120 мм
  • Сред. плотность: D500
  • Производитель: МКСИ
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 2.19 бел.руб.

Сетка сварная 50x50x3 мм в картах 2x0,5 м
  • Ячейка: 50х50 мм
  • Карта: 2х0,5 м
  • Диаметр проволоки: 3 мм
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 3.83 бел.руб.

ОСБ плита 9 мм
  • Размеры: 1250х2500х9 мм
  • Тип: OSB-3
  • Производитель: Kronospan
  • Цена за: 1 плиту

Цена: 18.87 бел.руб.

Фасадный утеплитель Парок Линио 15, 50 мм
  • Толщина: 50 мм
  • В упаковке: 4,32 м2
  • Использ.: для фасадов
  • Цена за: упаковку

Цена: 38.99 бел.руб.

Клей для армирования минваты Тайфун Мастер №51, 25 кг
  • Основа: цементная
  • Вес: 25 кг
  • Сделано: РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 11.84 бел.руб.

Сетка сварная оцинкованная ячейка 6x6 мм, d=0,6 мм
  • Ячейка: 6х6 мм
  • Диаметр проволоки: 0,6 мм
  • Ширина: 1 м
  • Цена за: 1 м2

Цена: 4.53 бел.руб.

Фасадный утеплитель Белтеп Фасад 50 мм
  • Толщина: 50 мм
  • В упаковке: 3,6 м2
  • Использ.: для фасадов
  • Цена за: упаковку

Цена: 31.03 бел.руб.

Утеплитель для кровли Изовер Теплый дом Warm House-Slab 50 мм
  • Толщина: 50 мм
  • В упаковке: 10 м2
  • Использ.: внутри зданий
  • Цена за: упаковку

Цена: 23.49 бел.руб.

Клей для теплоизоляции Ceresit CT 82, 25 кг
  • Основа: цемент
  • Вес: 25 кг
  • Сделано: РБ
  • Цена за: 1 мешок

Цена: 9.79 бел.руб.

Пароизоляция Strotex 110 PL
  • Размеры: 1,5х50 м
  • Пл. в упаковке: 75,0 м2
  • Плотность: 110 г/м2
  • Цена за: рулон

Цена: 71.52 бел.руб.

Пенопласт ППТ-15, (1х1м) 30 мм
  • Толщина: 30 мм
  • Размеры: 1х1 м
  • Плотность: 15 кг/м3
  • Цена за: лист

Цена: 2.86 бел.руб.

Краска для наружных работ Sniezkа Фасадная 10л
  • Основа: акриловая
  • Вид: фасадная
  • Сделано в: РБ
  • Цена за: ведро 10 л

Цена: 73.21 бел.руб.

Краска для наружных работ Alpina Fassadenfarbe 10 л
  • Основа: акриловая
  • Вид: фасадная
  • Сделано в: Беларуси
  • Цена за: ведро 10 л

Цена: 71.18 бел.руб.

Профильная труба 20x20, металл 1,5 мм
  • Внешние размеры: 20х20 мм
  • Толщина металла: 1,5 мм
  • Сталь: Ст. 3
  • Цена за: 1 пог. м

Цена: 2.10 бел.руб.

Металлический уголок 50х50, толщина 4 мм
  • Ширина полок: 50х50 мм
  • Толщина металла: 4 мм
  • Сталь: Ст. 3
  • Цена за: 1 пог. м

Цена: 6.11 бел.руб.

Уголок 90х90 металлический, толщина 7мм
  • Ширина полок: 90х90 мм
  • Толщина металла: 7 мм
  • Сталь: Ст. 3
  • Цена за: 1 пог. м

Цена: 19.93 бел.руб.

Утеплитель для стен Paroc Linio 15, 30 мм
  • Толщина: 30 мм
  • В упаковке: 5,04 м2
  • Использ.: для фасадов
  • Цена за: упаковку

Цена: 37.99 бел.руб.

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Популярные инструменты

Молоток 400 г ручка из фибергласса, Motive
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  • Тип: М53
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  • Производитель: Inter-s
  • Цена за: 1 шт.

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Круг отрезной по металлу Luga 125x1,0 мм
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  • Основа: бумажная
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  • Ширина кисти: 50 мм
  • Щетина: натуральная
  • Кисть: универсальная
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 1.69 бел.руб.

Стремянка для квартиры 4 ступени стальная, NV 1132
  • Кол-во ступеней: 4 шт.
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  • Материал: сталь
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Цена: 47.07 бел.руб.

Малярная лента 48 мм длиной 25 м
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Цена: 1.97 бел.руб.

Насадка на шуруповерт бита шлицевая PH1, 50 мм
  • Типоразмер шлица: PH 1
  • Длина биты: 50 мм
  • Шлиц: крестообразный
  • Цена за: 1 шт.

Цена: 1.01 бел.руб.

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Как предлагает купить стройматериалы Минск?

Любое запланированное строительство или ремонт неразрывно связан с покупкой стройматериалов. Составив внушительный список всего, что необходимо купить, возникают следующие вопросы: где купить строительные материалы в Минске, как доставить и кто этим всем займётся?

Для решения этих вопросов можно пойти традиционным, наиболее трудоемким и затратным путем – отправится самому в поход по специализированным гипермаркетам, рынкам и магазинам, затрачивая огромное количество времени, нервов и сил, выискивая нужный строительный материал.

Но самым разумным, быстрым и выгодным решением данных вопросов – купить все стройматериалы в интернет-магазине с доставкой на дом.

Онлайн-магазин имеет много преимуществ перед обычным магазином или рынком: выбрать материалы можно в уютной и спокойной обстановке, есть возможность сравнивать стоимость различных производителей, узнать детали и стоимость доставки, просчитать свои затраты и остановится на наиболее выгодном предложении.

Строительный магазин Stroi-lavka.by

Наш магазин стройматериалов предлагает широкий спектр товаров необходимых для стройки и ремонта, как частным лицам, так и юридическим организациям.

Мы рады вам предложить широкий ассортимент и максимально низкие цены, что возможно благодаря продолжительному и плодотворному сотрудничеству, как с белорусскими, так и с иностранными производителями.

Благодаря постоянному мониторингу спроса и предложения на рынке, а также тщательному отбору поставщиков, наш магазин стройматериалов в Минске stroi-lavka.by предлагает только качественные товары, которые соответствуют даже самым высоким требованиям клиента.

Строительные материалы ассортимент

Строительный интернет-магазин Stroi-lavka.by “разморозит” любую стройку или ремонт. У нас вы найдете все, что потребуется на любом этапе стройки – от заливки фундамента, до финишных отделочных работ.

Мы занимаемся реализацией широкого спектра товарных позиций, связанных со строительными процессами. Гипсокартон и сухие смеси, кирпичи и блоки, гидроизоляция и теплоизоляция, пиломатериалы и листовой материал, все виды и типы облицовки, крепеж, краска, грунтовка, цемент, песок – все это, а также многое другое в нашем интернет-магазине по низким ценам и наилучшего качества.

Мы неустанна расширяем свой ассортимент товаров, наполняем свой магазин строительных материалов все новыми и новыми категориями, чтобы наш клиент мог воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Если что-то не удается найти в других магазинах – обращайтесь, мы вам обязательно поможем.

Стройматериалы с доставкой

Вопрос, где купить все необходимое для стройки это полбеды, не маловажными и трудными вопросами являются доставка купленного, разгрузка и подъем на этаж.

Наш магазин реализует стройматериалы в Минске, стараясь сделать процесс покупки для клиента максимально комфортным, быстрым и легким. Поэтому в магазине Stroi-lavka.by продажа стройматериалов осуществляется с оперативной доставкой к покупателю. Вам не придется искать подходящий и свободный транспорт – мы все заботы связанные с доставкой возьмем на себя.

Также, при необходимости, мы готовы вам помочь с подъёмом товаров на этаж, пригласив для этого надежных и профессиональных грузчиков.

Быстрей совершайте покупки у нас и долгожданный финиш всех работ и забот, связанных со стройкой, не заставит себя долго ждать и вскоре придет, а вам останется наслаждаться теплом и уютом вашего дома, офиса…

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Владелец магазина:
Индивидуальный предприниматель
_______ Виктор Викторович
Свидетельство о государственной регистрации ________________
Магазин зарегистрирован ______________________

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с 8.00 до 20.00

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Магазин Строй-Лавка доставка

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