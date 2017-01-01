купить плиточный клей в Минске для качественного и долговечного ремонта

Клей для плитки: как выбрать, виды, свойства, особенности, преимущества

Приступая к ремонту или первичной отделке помещения керамической плиткой, важно правильно подобрать не только облицовочный материал, но и отделочную основу. Плиточный клей – основной, самый распространённый вид вспомогательного материала, используемый при укладке. Однако обилие марок и разновидностей рабочего состава, иногда ставит в тупик даже понимающего покупателя. Чтобы правильно выбрать клей для керамической плитки, необходимо знать три важных правила:

1. Клей для плитки используется для фиксации и удерживания плитки в заданной плоскости. От качества и крепости материала напрямую зависит срок её эксплуатации. Именно поэтому, неправильно выбранный материал, станет основной причиной преждевременного ремонта.

используется для фиксации и удерживания плитки в заданной плоскости. От качества и крепости материала напрямую зависит срок её эксплуатации. Именно поэтому, неправильно выбранный материал, станет основной причиной преждевременного ремонта. 2. Если марка клея выбрана правильно, экономия очевидна: это не только самая низкая цена, но и соответствующие технологии ключевые эксплуатационные свойства (даже если клей плитки стоит дороже, важно использовать его по назначению (например – клей для ванной)).

Если марка клея выбрана правильно, экономия очевидна: это не только самая низкая цена, но и соответствующие технологии ключевые эксплуатационные свойства (даже если клей плитки стоит дороже, важно использовать его по назначению (например – клей для ванной)). 3. Чтобы добиться наилучшего результата в укладке плитки, выбирайте марку клея в точном соответствии функциональным и погодным условиям. Помните! Любое техническое несоответствие – причина ненужных вам непредвиденных инвестиций!

Итак, рассмотрим основные критерии выбора, которые помогут вам исключить любые дефекты при укладке, а также сделать покупку клея для плитки наиболее выгодной.

Виды плиточного клея

При разработке каждого состава используются разнообразные компоненты, посредством которых создаются необходимые технические параметры, соответствующие условиям эксплуатации плитки. Их можно разделить на три, разнящиеся между собой группы. Это:

Клеевые составы на основе портланд цемента . Пластичные материалы, использующиеся при облицовке кафелем, как внутри, так и снаружи зданий. Основное отличие – длительный срок полного застывания (24 часа до рабочей твёрдости, 28 дней до полного отвердевания), отменная стойкость основания при любой степени влажности, сравнительно невысокая цена. Самые распространённые марки - клей для плитки Церезит, Люкс, Тайфун Мастер, Ilmax (Беларусь) и Sopro (Польша).

. Пластичные материалы, использующиеся при облицовке кафелем, как внутри, так и снаружи зданий. Основное отличие – длительный срок полного застывания (24 часа до рабочей твёрдости, 28 дней до полного отвердевания), отменная стойкость основания при любой степени влажности, сравнительно невысокая цена. Самые распространённые марки - клей для плитки Церезит, Люкс, Тайфун Мастер, Ilmax (Беларусь) и Sopro (Польша). Эпоксидные составы . Этот тип клеевых материалов создан на основное эпоксидных смол или полиуретанов. Основное отличие – высокая прочность клеевого слоя, нулевая гигроскопичность и степень усадки. Такой клеевой состав используется при укладке материалов с гладким основанием.

. Этот тип клеевых материалов создан на основное эпоксидных смол или полиуретанов. Основное отличие – высокая прочность клеевого слоя, нулевая гигроскопичность и степень усадки. Такой клеевой состав используется при укладке материалов с гладким основанием. Дисперсионные. Полимерные составы, использующиеся для наружного применения. Состоят их синтетических смол, органических добавок и инертных наполнителей. Такой плиточный клей имеет наилучшую пластичность, что очень важно в сложных условиях укладки.

Свойства и преимущества

Раньше в строительстве использовались исключительно бетонные смеси. В современных условиях широко применяются качественно новые технологии, среди которых клей для плитки на цементно-полимерной основе занимает центральное место. Это обусловлено целым рядом бесспорных преимуществ, сделавших этот материал практически незаменимым.

Высокая технологичность материала (пластичность, адгезия, прочность).

Простота приготовления рабочего раствора (для замешивания нужно иметь миксер и ведро с водой).

Широкий ассортимент (оптимизация выбора позволяет добиваться лучших результатов при доступной цене).

Сравнительно меньший расход (существенно снижает итоговую себестоимость отделки).

Эти критерии дают возможность добиваться максимального качества отделки, гарантировать длительный срок эксплуатации плитки, без каких-либо визуальных дефектов, даже в условиях с высокой степенью влажности!

Как выбрать?

Клей для плитки CM марки Церезит – это серия составов, где каждый тип разработан с учётом условий эксплуатации и вида отделочного материала. Линейка отличается многообразием адаптированных составов, что даёт возможность выбрать оптимальный клей для плитки, в соответствии с типом керамического отделочного материала, его размером и состоянием основания, на которое он будет укладываться.

Клей для плитки Люкс Плюс бренда Тайфун – серия, разработанная для наружных и внутренних работ. Отличается универсальностью применения. При выборе важно учитывать основу, наличие поперечных деформаций, морозостойкость и степень влажности. При высоких перепадах температур, в местах, где требуется улучшенная эластичность рабочего состава и повышенная прочность при тонком слое, лучше подойдёт клей для плитки польской марки Sopro.

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