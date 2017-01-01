купить штукатурку в Минске, цена которой вас обрадует

Один из самых востребованных в ходе проведения наружных и внутренних работ отделочных материалов – штукатурка. Это специальный многокомпонентный состав, который используется для выравнивания различных конструкционных элементов зданий, в том числе стен, перекрытий, перегородок, колонн и других. Магазин Строй-Лавка предлагает купить штукатурку в Минске.



Предназначение

Основное назначение штукатурки зависит от ее компонентного состава и характеристик. В целом материал применяется для отделки, как черновой, под другие отделочные материалы, так и финишной. В первом случае основная задача – формирование устойчивой, гладкой и ровной поверхности. Во втором случае – обеспечение требуемых декоративных характеристик финишного слоя, придание ему определенной формы и фактуры.

Помимо этого штукатурка защищает конструкции от воздействия различных негативных факторов окружающей среды, а еще повышает эксплуатационные характеристики, понижает теплопотери, уменьшает звукопроводность.



Секреты выбора

Существует несколько критериев выбора материала. Прежде всего учитывайте такие характеристики как: направление использования (для наружных и внутренних работ), технология выполнения (мокрая или сухая штукатурка), способ укладки (ручной или механизированный), качество исполнения (простая, улучшенная, высококачественная).

Кроме этого берите во внимание сферы применения. Это либо декоративная штукатурка для финишной отделки поверхности (предлагаем Ceresit Тайфун), либо черновая под другие отделочные материалы, либо специальная (гидро-, звукоизоляционная, иные).

Следующий важный параметр – вид используемого вяжущего вещества. По данному критерию в нашем магазине представлены такие сухие смеси как:

гипсовая штукатурка , на основе гипса с минеральными добавками таких производителей как Knauf, Тайфун, Волма, только для внутренних работ;

цементная штукатурка , основные компоненты – песок и цемент, в ассортименте продукция Ceresit, Тайфун, Ilmax;

известковая штукатурка, включает портландцемент, известь и песок.

Также применяются клеевые смеси, включающие наряду с песком и цементом полимерные добавки, волокна. Необходима штукатурка в Минске с доставкой? Ждем в нашем интернет-магазине Строй-Лавка! Поможем с выбором. Предоставим дополнительную информацию. Оформим заказ. Проконтролируем его выполнение.





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