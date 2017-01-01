купить шпаклёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15 в Минске с доставкой

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Шпаклёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15, 15 кг

Шпаклёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15, 15 кг

Шпаклёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15, 15 кг

Цена: 11.05 бел.руб.

Количество:

  • Цена за: 1 мешок
  • Вес: 15 кг
  • Основа: гипс

Произведено в: РБ

Шпатлёвка Акрил-Путц старт-финиш CT15 – это шпаклевочная смесь белого цвета, белорусского производителя Снежка. Шпатлевка st-15 применяется преимущественно внутри помещений для выравнивания и ремонта стен и потолков. Шпатлевка гипсовая акрил-путц обладает превосходной адгезией, быстро сохнет, образует ровную и гладкую поверхность белого цвета, при соблюдении технических норм, не трескается и не дает усадку, легка при шлифовании.

Шпаклевка старт-финиш ст-15 применяется для отделки всей плоскости потолков и стен, также отлично подходит для выравнивания штукатурок, применяется для заделки мелких трещин глубиной до 3 см, а также рекомендуется для отделки швов между гипсокартоном, с применением армирующей ленты. Наносить шпатлевку st-15 можно на все виды штукатурок, кирпич, бетон, древесные плиты и деревянный материал.

Шпаклевка старт финиш ст15 изготавливается из высококачественного гипса и различных наполнителей очень мелкой фракции, благодаря чему после высыхания шпаклевка 15 образует идеально ровную поверхность и легко поддается шлифованию. Кроме этого шпаклевка очень прочная и образует устойчивое покрытие, выдерживающее усилие на изгиб 2,4 МПа, на сжатие 5,6 МПа. Расход при умелом использовании 15 кг на 15 м2 при толщине слоя 1 мм. Также Акрил Путц ст-15 позволяет наносить следующий слой шпаклевки, не дожидаясь высыхания предыдущего.

Шпаклевку старт-финиш Акрил Путц ст-15 можно использовать в качестве финишного покрытия под обои, не прибегая к дополнительной закупке иных финишных шпатлевок и соответственно сэкономить деньги.

Основа: гипс

Применяется:

внутри помещений

Наносится: вручную

Расход:

1 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Цвет и форма: белая смесь

Вес упаковки:

15 кг

Производитель: Снежка Acryl Putz

Страна производства:

РБ



Купи у нас шпаклевку Акрил Путц старт-финиш и приведи ремонт на финиш!

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